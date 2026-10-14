Корецький: Уряд спростив контроль імпортних ліків після російських атак на склади

Уряд спростив процедури контролю імпортних ліків, щоб прискорити їхнє надходження до аптек і лікарень після російських атак на склади з медикаментами.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
За новими правилами, уповноважений представник компанії-імпортера зможе самостійно перевіряти відповідність вантажу супровідним документам і проводити візуальний огляд упаковок з обов’язковою фотофіксацією.
Результати перевірки передаватимуть до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужби), яка видаватиме висновок про якість препаратів.
Якщо в Україну повторно імпортуватимуть ту саму серію ліків, процедура контролю триватиме не більше одного робочого дня.
Водночас державний контроль якості зберігається, а вимоги до якості та безпеки медикаментів не змінюються.
В уряді зазначають, що ці заходи є частиною системної роботи над підвищенням гнучкості та стійкості постачання ліків в Україну. Їхня мета скоротити затримки на складах і забезпечити швидше надходження препаратів до кінцевих точок продажу та медичних закладів.
- Упродовж 3 вересня росіяни атакували три склади із лікарськими засобами в Україні. Під атакою опинились склад «Біокон», склад компанії Teva та склад Всесвітньої організації охорони здоров'я.