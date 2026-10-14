Корецький: Уряд спростив контроль імпортних ліків після російських атак на склади

Нові правила мають пришвидшити постачання препаратів до аптек і лікарень.

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Уряд спростив процедури контролю імпортних ліків, щоб прискорити їхнє надходження до аптек і лікарень після російських атак на склади з медикаментами.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За новими правилами, уповноважений представник компанії-імпортера зможе самостійно перевіряти відповідність вантажу супровідним документам і проводити візуальний огляд упаковок з обов’язковою фотофіксацією.

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Результати перевірки передаватимуть до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужби), яка видаватиме висновок про якість препаратів.

Якщо в Україну повторно імпортуватимуть ту саму серію ліків, процедура контролю триватиме не більше одного робочого дня.

Водночас державний контроль якості зберігається, а вимоги до якості та безпеки медикаментів не змінюються.

В уряді зазначають, що ці заходи є частиною системної роботи над підвищенням гнучкості та стійкості постачання ліків в Україну. Їхня мета скоротити затримки на складах і забезпечити швидше надходження препаратів до кінцевих точок продажу та медичних закладів.