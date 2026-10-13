Уряд спрямував додаткових 60 млрд гривень для потреб Сил оборони

Кошти спрямують на виплати військовим і підтримку їх родин, а також закупівлю боєприпасів, ремонт і модернізацію техніки.

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Кабмін спрямував додатково 60 млрд грн для потреб Сил оборони України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Зокрема, 43,5 млрд підуть на виплати військовим і підтримку їх родин.

Ще 16,6 млрд грн — на закупівлю боєприпасів, дронів, засобів РЕБ і зв’язку, а також ремонт і модернізацію техніки.