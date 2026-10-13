Уряд спрямував додаткових 60 млрд гривень для потреб Сил оборони

Кабмін спрямував додатково 60 млрд грн для потреб Сил оборони України.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
Зокрема, 43,5 млрд підуть на виплати військовим і підтримку їх родин.
Ще 16,6 млрд грн — на закупівлю боєприпасів, дронів, засобів РЕБ і зв’язку, а також ремонт і модернізацію техніки.
- Україна отримала ще 1,2 млрд євро від Євросоюзу в межах Ukraine Support Loan. Про це голова уряду Сергій Корецький повідомив 7 жовтня. Отримані кошти спрямують на першочергові оборонні потреби.