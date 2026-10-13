Станом на 13 жовтня українські аграрії зібрали 37,1 млн тонн зернових та зернобобових культур, що становить 65,2% від запланованих площ.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики.

Крім того, валовий збір олійних культур досяг 13,9 млн тонн.

Зараз господарства активно збирають пізні культури. Зокрема, збір кукурудзи за тиждень зріс майже удвічі — до 3,5 млн тонн, хоча обмолотити встигли лише 13% площ при середній врожайності 59,1 ц/га. Соняшник уже зібрали з двох третин полів, намолотивши 7,4 млн тонн, а збір сої досяг 2,56 мільйона тонн із 73% площ. Цукрових буряків наразі накопали 1,58 млн тонн, повністю завершивши роботи на 19% засіяних ділянок.

Збирання круп’яних культур уже виходить на фінішну пряму: фермери обмолотили 91% площ гречки та 88% проса. Водночас аграрії майже повністю завершили збір ранніх зернових та ріпаку. Загалом зібрали 26,1 млн тонн пшениці (середня врожайність — 51,1 ц/га), 6,55 млн тонн ячменю (44,3 ц/га), 3,88 млн тонн ріпаку (29,2 ц/га) і 823,7 тисячі тонн гороху (27,3 ц/га).

Лідером за валовим збором зернових залишається Одещина з результатом 5,65 млн тонн. До трійки кращих також увійшли Дніпропетровська область, де намолотили 2,83 млн тонн, та Вінниччина з показником 2,73 млн тонн. Найвищу середню врожайність зернових демонструють аграрії Хмельницької області — 70,5 ц/га, а також Сумщини (66,3 ц/га) і Вінниччини (60,6 ц/га).