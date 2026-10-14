Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
ГоловнаСуспільствоВійна

Удар реактивного "Шахеда" по Луцьку: є жертви та поранені в гуртівні та багатоповерхівці (оновлено)

Наразі, за інформацією ОВА, відомо про 3 загиблих та 10 потерпілих. За даними поліції – 4 жертв і 12 травмованих.

Удар реактивного "Шахеда" по Луцьку: є жертви та поранені в гуртівні та багатоповерхівці (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Луцьку внаслідок падіння уламків російського безпілотника на гуртівню "Єврогурт" загинули троє людей. Двох загиблих виявили на місці влучання, ще одна людина померла в лікарні. Ще десятеро людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

У поліції Волинської області говорять, тим часом, про 4 загиблих і 12 поранених. З них 10 – у гуртівні, а ще двоє травмувались у дев’ятиповерховому житловому будинку, серед них – дитина.

Пожежу на об’єкті вдалося локалізувати. Наразі тривають розбір завалів, триває ліквідація наслідків атаки.

З місця удару раніше Романюк розповів деталі обстрілу. За його словами, вогонь охопив усю будівлю гуртівні. Також уламки пошкодили квартиру на дев’ятому поверсі багатоповерхівки. У будинку займання не виникло.

Голова ОВА закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies