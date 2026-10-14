Удар реактивного "Шахеда" по Луцьку: є жертви та поранені в гуртівні та багатоповерхівці (оновлено)

Наразі, за інформацією ОВА, відомо про 3 загиблих та 10 потерпілих. За даними поліції – 4 жертв і 12 травмованих.

У Луцьку внаслідок падіння уламків російського безпілотника на гуртівню "Єврогурт" загинули троє людей. Двох загиблих виявили на місці влучання, ще одна людина померла в лікарні. Ще десятеро людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

У поліції Волинської області говорять, тим часом, про 4 загиблих і 12 поранених. З них 10 – у гуртівні, а ще двоє травмувались у дев’ятиповерховому житловому будинку, серед них – дитина.

Пожежу на об’єкті вдалося локалізувати. Наразі тривають розбір завалів, триває ліквідація наслідків атаки.

З місця удару раніше Романюк розповів деталі обстрілу. За його словами, вогонь охопив усю будівлю гуртівні. Також уламки пошкодили квартиру на дев’ятому поверсі багатоповерхівки. У будинку займання не виникло.

Голова ОВА закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.