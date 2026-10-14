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Росіяни майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини: є загиблий

Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, інфраструктура та автомобілі.

Росіяни майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини: є загиблий
наслідки атаки РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня, 14 жовтня, російські війська майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Одна людина загинула. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура й автомобілі.

У Зеленодольській громаді Криворізького району внаслідок атак понівечені приватні будинки.

У Синельниківському районі російські війська вдарили по Петропавлівській та Слов’янській громадах. Там пошкоджені приватні оселі, загинула людина.

Також у Піщанській громаді Самарівського району сталася пожежа.

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