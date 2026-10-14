Міноборони: Майже 100 підприємств долучилися до проєкту приватної ППО в Україні

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В Україні майже 100 підприємств долучилися до експериментального проєкту приватної протиповітряної оборони. Сформовані групи вже знищили понад 60 повітряних цілей.

Про це повідомляє Міноборони України.

Загалом створили близько 50 груп ППО, які діють під керівництвом відповідних командувань Повітряних сил ЗСУ. Групи шести підприємств уже виконують бойові завдання, інші проходять навчання або завершують формування.

Основними засобами ураження в межах проєкту стали безпілотники-перехоплювачі та автоматизовані турелі з великокаліберними кулеметами.

Деякі види озброєння підприємства закуповують власним коштом. Також вони можуть звертатися до Повітряних сил ЗСУ із запитом на тимчасове надання озброєння зі складів військових частин.

Проєкт передбачає залучення підприємств до посилення захисту повітряного простору України.