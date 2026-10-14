Укренерго: Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла

Обмеження запровадили через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

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У четвер, 15 жовтня, у частині регіонів України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Обмеження діятимуть із 06:00 до 23:59. Для побутових та інших споживачів передбачені погодинні відключення обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

В "Укренерго" зазначають, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачам радять стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.

Також українців закликають ощадливо споживати електроенергію, коли світло з’являється за графіком.