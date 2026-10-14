Депутати Європарламенту вимагають від керівництва ЄС не йти на співпрацю з Росією, як Трамп

Латвійський депутат Європарламенту Ріхардс Колс повідомив, що підписав колективний лист із закликом до керівництва Євросоюзу зберігати непохитну позицію щодо підтримки України та повністю припинити імпорт російських енергоносіїв.

У листі європарламентарі наполягають на повній забороні російських газу і нафти, а також на розробці нового пакета санкцій. Автори листа зазначають, що Москва розраховує на втому Європи та відновлення колишніх ділових відносин, тому ЄС має позбавити Кремль як фінансових ресурсів, так і надії уникнути відповідальності.

I’ve co-signed letter calling on EU leaders to hold firm on Ukraine and impose a full embargo on Russian oil and gas. Moscow is counting on Europe to tire and resume business. We must deny it both the revenue and the prospect of escaping accountability. https://t.co/suHoUOSLSF — Rihards Kols (@RihardsKols) October 14, 2026

Парламентарі вимагають утримувати обмеження проти Росії до встановлення тривалого миру і притягнення до відповідальності за воєнні злочини, включаючи виплату репарацій Україні.

Крім того, у листі міститься заклик до європейських лідерів не йти шляхом ініціатив президента США Дональда Трампа щодо так званого «енергетичного перемир'я», а дотримуватися принципової позиції підтримки України до її повної перемоги.