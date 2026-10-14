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Депутати Європарламенту вимагають від керівництва ЄС не йти на співпрацю з Росією, як Трамп

Низка європарламентарів направила керівництву блоку відповідний лист.

Депутати Європарламенту вимагають від керівництва ЄС не йти на співпрацю з Росією, як Трамп
Європарламент
Фото: Урсула фон дер Ляйєн

Латвійський депутат Європарламенту Ріхардс Колс повідомив, що підписав колективний лист із закликом до керівництва Євросоюзу зберігати непохитну позицію щодо підтримки України та повністю припинити імпорт російських енергоносіїв.

У листі європарламентарі наполягають на повній забороні російських газу і нафти, а також на розробці нового пакета санкцій. Автори листа зазначають, що Москва розраховує на втому Європи та відновлення колишніх ділових відносин, тому ЄС має позбавити Кремль як фінансових ресурсів, так і надії уникнути відповідальності.

Парламентарі вимагають утримувати обмеження проти Росії до встановлення тривалого миру і притягнення до відповідальності за воєнні злочини, включаючи виплату репарацій Україні.

Крім того, у листі міститься заклик до європейських лідерів не йти шляхом ініціатив президента США Дональда Трампа щодо так званого «енергетичного перемир'я», а дотримуватися принципової позиції підтримки України до її повної перемоги.

  • Нещодавно США і Росія домовилися про початкове постачання понад 300 тисяч тонн дизельного пального для американського та світового ринків. Президент США Дональд Трамп пояснив це рішення прагненням знизити ціни на енергоносії в Сполучених Штатах.
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