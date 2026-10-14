Президент Зеленський зустрівся з королем Чарльзом ІІІ

Король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз ІІІ прийняв Президента України Володимира Зеленського в Букінгемському палаці.
Про це Президент розповів у своїх соцмережах.
"Дякую Його Величності Королю Чарльзу III за аудієнцію. Для мене важливо мати можливість особисто подякувати за непохитну підтримку України. Цінуємо всю допомогу Сполученого Королівства", – наголосив Президент.
- Президент України Володимир Зеленський із командою прибув з візитом до Великої Британії. Окрім аудієнції в Його Величності, у планах зустріч із премʼєр-міністром Енді Бернемом, де сторони обговорять безпекові питання.