Президент Зеленський зустрівся з королем Чарльзом ІІІ

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Король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз ІІІ прийняв Президента України Володимира Зеленського в Букінгемському палаці.

Про це Президент розповів у своїх соцмережах.

"Дякую Його Величності Королю Чарльзу III за аудієнцію. Для мене важливо мати можливість особисто подякувати за непохитну підтримку України. Цінуємо всю допомогу Сполученого Королівства", – наголосив Президент.