Гроші підуть на виплату заробітних плат бюджетникам, соціальну допомогу і відбудову пошкодженої інфраструктури.

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Уряд Норвегії надасть Україні додаткові 750 мільйонів норвезьких крон (близько $78,5 млн) для підтримки функціонування держави в умовах війни.

Про це повідомив міністр розвитку Норвегії Осмунд Аукруст, передає «Європейська правда».

Кошти спрямують до спеціальної програми Світового банку SPUR 2. Ці гроші підуть на виплату заробітних плат бюджетникам, соціальну допомогу і відбудову пошкодженої інфраструктури.

Норвезький внесок дозволить суттєво розширити кредитні можливості для України. За словами Аукруста, кожна крона прямої допомоги дозволяє Світовому банку залучити на фінансових ринках ще приблизно три крони пільгових кредитів. Таким чином, грант у 750 млн крон допоможе залучити для українського бюджету понад 2 млрд крон, додав норвезький міністр.