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Україна та Молдова обговорили імпорт електроенергії та розвиток спільного газового коридору

Сторони також планують пришвидшити транзит пального та спростити процедури контролю на кордоні.

Україна та Молдова обговорили імпорт електроенергії та розвиток спільного газового коридору
Денис Шмигаль і Васіле Тофан
Фото: Денис Шмигаль/Телеграм

Україна та Молдова обговорили підготовку до зимового періоду, постачання природного газу й можливості імпорту додаткових обсягів електроенергії. 

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Молдови Васіле Тофаном у межах робочого візиту.

Однією з ключових тем переговорів стала готовність енергетичних систем обох країн до зими. Сторони обговорили транспортування газу спільним газовим коридором і можливості збільшення імпорту електроенергії. Також готують двосторонній документ, який визначить подальші напрями співпраці в енергетичній сфері.

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Крім того, Україна та Молдова скоординували спільні кроки для розв’язання проблемної ситуації на річці Дністер.

Окрему увагу приділили транзиту пального через територію Молдови. Ідеться про скорочення черг автомобільних цистерн на кордоні та пришвидшення постачання пального в Україну.

Також сторони обговорили спрощення процедур на українсько-молдовському кордоні. Зокрема, йшлося про запровадження спільного контролю в пунктах пропуску та проведення двосторонніх консультацій щодо його організації.

За словами Дениса Шмигаля, Україна та Молдова продовжують зміцнювати енергетичну безпеку й розвивати співпрацю між країнами.

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