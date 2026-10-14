У Краматорську внаслідок авіаударів РФ по багатоповерхівках поранені четверо людей

Росіяни атакували місто бомбами "ФАБ-250" та "ФАБ-500". Під завалами рятувальники виявили фрагменти людських тіл.

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У Краматорську Донецької області внаслідок російських авіаударів по житловій забудові поранені четверо людей. Під час розбору завалів рятувальники виявили фрагменти людських тіл.

Про це повідомляє ДСНС України.

За інформацією Краматорської міської ради, вночі російські війська завдали трьох авіаударів по багатоповерхових будинках міста, застосувавши авіабомби "ФАБ-250" та "ФАБ-500".

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Фото: ДСНС України

Унаслідок атак пошкоджені шість багатоквартирних будинків і два торговельні об’єкти. В одному з будинків повністю зруйнований під’їзд із першого по дев’ятий поверхи.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники вилучили фрагменти людських тіл і передали їх працівникам Національної поліції для ідентифікації. За попередньою інформацією, під завалами ще можуть перебувати люди.

Фото: ДСНС України

Загалом рятувальники спільно з комунальними службами розібрали 300 тонн будівельних конструкцій. Роботи триватимуть з урахуванням безпекової ситуації та загроз для особового складу.

Фото: ДСНС України

Крім того, через російські удари виникли пожежі в магазині та приватному секторі. Горіли чотири приватні будинки й гаражі. Вогнеборці ліквідували всі осередки займання на загальній площі 540 квадратних метрів.