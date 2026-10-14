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Шмигаль і глава Міненерго Молдови обговорили використання вертикального газового коридору для транспортування газу

«Очікуємо подальше збільшення потужності напрямку з півдня на північ», - заявив український міністр.

Шмигаль і глава Міненерго Молдови обговорили використання вертикального газового коридору для транспортування газу
зустріч глави Міненерго Дениса Шмигаля з молдовським колегою Доріном Жунгієту
Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Глава Міненерго України Денис Шмигаль провів зустріч із молдовським колегою Доріном Жунгієту.

За словами Шмигаля, вони обговорили можливості використання вертикального газового коридору для транспортування природного газу. 

«Ми високо цінуємо спільну роботу над забезпеченням комерційної привабливості Трансбалканської газової інфраструктури в межах погодженої з Європейською комісією в березні цього року дорожньої карти. Очікуємо подальше збільшення потужності напрямку з півдня на північ, що сприятиме посиленню безпеки постачання газу обох країн та регіону загалом», - розповів очільник Міненерго.

Також ішлося про спільну підготовку енергетичних систем обох держав до зимового періоду. Шмигаль розповів Жунгієту про плани росіян, отримані українською розвідкою. 

«Важлива тема — залучення додаткових обсягів електроенергії. Спільно з молдовськими колегами працюємо над розширенням пропускної здатності наших інтерконекторів. Це забезпечує альтернативні маршрути передачі електроенергії в аварійних ситуаціях, що особливо важливо в умовах постійних російських обстрілів», - додав міністр енергетики.

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