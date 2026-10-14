Укренерго розробляє нові рішення замість знищеної дроном унікальної опори ЛЕП у Києві

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

НЕК «Укренерго» не зможе відновити унікальну опору лінії електропередачі на переході через Дніпро у Києві, яку «зрізав» російський безпілотник.

Про це повідомив голова правління Укренерго Віталій Зайченко, передає «Інтерфакс-Україна».

Для збереження функцій передачі електроенергії оператор системи передачі негайно реалізує альтернативні технічні рішення. Унікальну споруду повністю знищено, тому фахівці напрацьовують нові варіанти. Відповідні процедури для реалізації цих рішень «Укренерго» запускає вже із 15 жовтня.

Зайченко підкреслив, що використання росіянами дронів, здатних зрізати металеві опори, стало новим серйозним викликом для українських енергетиків.

Крім того, компанія стикається з гострим дефіцитом резервного обладнання через глобальне зростання енергетичної галузі у світі. Через високий попит на міжнародному ринку утворилися жорсткі черги, і хоча чимало виробників намагаються надавати пріоритет потребам України, більшість із них обмежені діючими контрактами.