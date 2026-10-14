Нацрада заборонила в Україні ще два російські медіасервіси

Постачальники електронних комунікаційних послуг мають обмежити доступ до цих ресурсів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Фото: Нацрада з питань телебачення і радіомовлення/Facebook

Національна рада внесла до Переліку сервісів держави-агресора ще два медіасервіси на замовлення: TAS-IX.MEDIA і KINOHYPE.

Про це повідомили в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.

Постачальники електронних комунікаційних послуг зобов'язані обмежити доступ до них на території України.

Під час моніторингу Національна рада зафіксувала російську мову інтерфейсу за замовчуванням, програми за участю осіб, які створюють загрозу національній безпеці, фільми, заборонені до показу в Україні, надання доступу до іноземних лінійних медіа, поширення яких на території України обмежено.

Наразі до Переліку сервісів держави-агресора внесено 80 ресурсів.