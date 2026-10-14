В трьох областях України викрили схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон

Свої послуги організатори оцінювали від 5 000 до 10 000 тисяч доларів.

Поліцейські викрили ще три схеми переправлення чоловіків за кордон, організовані на території Київської, Вінницької та Одеської областей.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Зловмисники підшукували військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли виїхати з України поза встановленими пунктами пропуску. За гроші забезпечували їх перевезення до прикордонних районів, надавали інструкції та визначали маршрути подальшого незаконного перетину кордону. Свої послуги вони оцінювали від 5 000 до 10 000 доларів.

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Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Київщина. Злочинну групу очолював26-річний мешканець області, який нині перебуває за кордоном. Звідти він знаходив «клієнтів», домовлявся про оплату та координував роботу двох перевізників. Один із них доправляв чоловіків із Києва до Чернівців, а інший доправляв їх до місця початку пішого маршруту поблизу українсько-румунського кордону. Щоб уникати перевірок на блокпостах, водій видавав себе за військовослужбовця ЗСУ. Пасажири також одягали військову форму.

Вінниччина. До організації схеми причетний 56-річний місцевий мешканець. Він підшукував чоловіків, які хотіли незаконно потрапити до Молдови, та залучав кількох водіїв для їх перевезення до прикордоння. За 10 000 доларів із людини фігуранти обіцяли доправити «клієнтів» до місця незаконного перетину кордону. Із цієї суми 7 000 доларів призначалися першому водієві. Ще 3 000 забирав другий перевізник, який доставляв охочих виїхати до прикордонної території, звідки чоловіки мали вплав подолати річку та потрапити до Молдови. Надалі їм обіцяли допомогти з переїздом до Румунії.

Одещина. Схему організувало подружжя. За 5 000 доларів вони обіцяли доправити «клієнтів» до Придністровського регіону Молдови поза офіційними пунктами пропуску. Чоловік особисто перевозив пасажирів до прикордоння. У цей же час дружина їхала попереду іншим автомобілем, перевіряючи маршрут на наявність блокпостів і прикордонних нарядів. Правоохоронці зупинили автомобіль фігурантів за 1 км від державного кордону під час спроби незаконного переправлення «клієнта». Подружжя затримали.

Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Сімом фігурантам повідомили про підозру. Шістьох із них затримали. Санкція статті передбачає до дев'яти років позбавлення волі.