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Окупанти атакували Херсон: є поранена

Під російським обстрілом опинився Корабельний район міста.

Окупанти атакували Херсон: є поранена
Фото: Марина Савченко

Ввечері 14 жовтня російські окупанти атакували Корабельний район Херсона. Поранена цивільна.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 19:15 у Корабельному районі Херсона через атаку російського дрона постраждала жінка", – ідеться у повідомленні. 

42-річна херсонка отримала вибухову травму та уламкові поранення ноги. Її госпіталізували.

Наразі медики надають потерплій допомогу.

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