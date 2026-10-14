Окупанти атакували Херсон: є поранена

42-річна херсонка отримала вибухову травму та уламкові поранення ноги. Її госпіталізували.

"Орієнтовно о 19:15 у Корабельному районі Херсона через атаку російського дрона постраждала жінка", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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