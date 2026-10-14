Окупанти атакували Херсон: є поранена

Ввечері 14 жовтня російські окупанти атакували Корабельний район Херсона. Поранена цивільна.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 19:15 у Корабельному районі Херсона через атаку російського дрона постраждала жінка", – ідеться у повідомленні.
42-річна херсонка отримала вибухову травму та уламкові поранення ноги. Її госпіталізували.
Наразі медики надають потерплій допомогу.
- Упродовж 14 жовтня російські військові атакували Херсонську область артилерією, мінометами та безпілотниками різних типів. Унаслідок обстрілів поранення дістали троє людей.