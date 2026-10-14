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Фіцо оголосив про візит до України на тлі відновлення економічної співпраці з Росією

Опозиційні словацькі політики і дипломати різко розкритикували наміри уряду працювати з РФ.

Фіцо оголосив про візит до України на тлі відновлення економічної співпраці з Росією
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що 5 листопада у Львові відбудеться чергове спільне міжурядове засідання України та Словаччини. 

Основними темами перемовин мають стати проєкти гуманітарної допомоги, реконструкція пунктів пропуску на кордоні та відкриття школи для українських дітей у Братиславі, пише видання SME.

Водночас словацький прем'єр повідомив, що вже 25 листопада відбудеться засідання спільної економічної комісії з Росією, відновлення якої влада узгодила з Москвою після п'ятирічної перерви. Опозиційні словацькі політики і дипломати різко розкритикували наміри уряду Братислави одночасно співпрацювати з країною-агресором та її жертвою, назвавши це втратою відчуття реальності.

Окрім цього, Фіцо зазначив, що Братислава не блокуватиме виділення чергової європейської позики для Києва, проте Словаччина особисто не виступатиме її гарантом.

Додатковим приводом для критики уряду Фіцо стала відмова Братислави підписати так зване «Торонтське зобов'язання» у межах Міжнародної коаліції за повернення викрадених Росією українських дітей. Наразі Словаччина залишається єдиною країною ЄС, яка відмовилася від повноцінної участі в цій ініціативі, обмежившись лише статусом спостерігача.

  • У вересні Фіцо скасував запланований візит на саміт "Карпатської вісімки" до України, зіславшись на хворобу.
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