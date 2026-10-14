В четвер в Україні подекуди дощитиме, температура повітря вдень підніметься до +19°

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В четвер, 15 жовтня, в деяких регіонах України дощитиме. В більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр в Facebook Прогноз погоди на 15 жовтня

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Невеликий, на сході та південному сході країни помірний, вдень місцями значний дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 1-6° тепла (у більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), на півдні та сході країни 7-12° тепла; вдень 10-15°, на крайньому сході країни до 19°.

На Київщині та в Києві без опадів.

Температура повітря по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 10-15° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.