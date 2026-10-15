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Ввечері, 14 жовтня військовий аеродром «Борисоглєбськ» Збройних сил РФ перебував під ракетною атакою.На фоні ракетної тривоги, повідомляють про вибухи і пожежу у Воронезькій області.

Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+

Він розташований у Воронезькій області Росії. Внаслідок влучання на території аеродрому виникла масштабна пожежа.Наслідки уточнюються.

Аеродром "Борисоглєбськ" неодноразово потрапляв під атаку українських безпілотників.