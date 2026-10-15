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Російський військовий аеродром "Борисоглєбськ" опинився під ракетною атакою

Виникла масштабна пожежа.

Російський військовий аеродром "Борисоглєбськ" опинився під ракетною атакою
Наслідки удару по Борисоглєбському аеродромі
Фото: Exilenova +

Ввечері, 14 жовтня військовий аеродром «Борисоглєбськ» Збройних сил РФ перебував під ракетною атакою.На фоні ракетної тривоги, повідомляють про вибухи і пожежу у Воронезькій області. 

Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+

Він розташований у Воронезькій області Росії. Внаслідок влучання на території аеродрому виникла масштабна пожежа.Наслідки уточнюються.

Аеродром "Борисоглєбськ" неодноразово потрапляв під атаку українських безпілотників.

  • У липня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області. Також успішно уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.
  • В липні 2026 року Сили оборони знову атакували цей об'єкт.
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