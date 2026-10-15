Зеленський розповів FT про тиск Вашингтона, проблеми зі Starlink і ризики домовленостей США з Росією

Зближення Вашингтона з Москвою може викликати невдоволення в самих Сполучених Штатах, вважає президент України, адже американцям доведеться пояснювати, чому країна веде бізнес із державою, яка продовжує агресивну війну.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах, попри тиск Вашингтона. За його словами, Київ намагався врахувати позицію США та тимчасово призупинив атаки на російську енергетичну інфраструктуру, однак натомість зіткнувся з припиненням попереджень про балістичні ракетні удари та обмеженнями в роботі супутникового зв’язку Starlink.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Financial Times.

"Обмеження на удари по НПЗ більше немає. З нас досить", – заявив президент.

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Україна на три дні призупинила удари по енергетичних об’єктах Росії, щоб виконати побажання американської сторони. Водночас російські війська продовжували атакувати українську енергетичну інфраструктуру та вбивати мирних жителів. Як зазначив Зеленський, протягом останнього тижня внаслідок російських атак загинули понад 100 людей.

Президент стверджує, що українські військові залишилися без американських попереджень про загрозу балістичних ракет після призупинення ударів по російських енергетичних об’єктах. Одночасно по всій Україні сповільнилася робота супутникового інтернету Starlink, що ускладнило дії українських сил на передовій та удари середньої дальності по російських військових цілях.

За словами Зеленського, українським військовим повідомили від американських колег, що в разі продовження ударів по енергетичній інфраструктурі США можуть обмежити обмін розвідданими. Згодом ситуацію пояснювали технічним збоєм.

"Це була не технічна проблема, це була воля", – зауважив Зеленський.

Водночас президент США Дональд Трамп раніше заперечував, що Вашингтон припинив передавати Україні розвіддані.На тлі суперечки щодо роботи супутникових систем Ілон Маск написав у соцмережі X, що Starshield – військова супутникова мережа, побудована на технологіях Starlink, – належить уряду США та перебуває під його контролем. Остаточне слово залишається за президентом США.

Київ вимагає гарантій безпеки, а не односторонніх поступок

Зеленський наголосив, що співпраця зі Сполученими Штатами залишається критично важливою для України, попри загострення відносин між Києвом і Вашингтоном. Водночас він заявив, що не вважає Україну відповідальною за погіршення відносин зі США.

Відповідаючи на запитання, чи готовий Київ припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі, навіть якщо Москва продовжуватиме атаки на Україну, Зеленський назвав умову: натомість Україна має отримати більше американських ракет-перехоплювачів Patriot для протиповітряної оборони.

За його словами, це мінімальна вимога, яку він висунув. Однак у відповідь на прохання посилити українську ППО, як стверджує президент, американська сторона обмежила роботу Starlink.

Зеленський занепокоєний готовністю Трампа домовлятися з Росією

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Зеленський прокоментував і ставлення Трампа до російського президента Володимира Путіна.

"Він (Трамп – FT) відкрито та голосно говорить про це, що любить таких людей і поважає таких людей. Тому що для нього люди, які можуть бути лідерами 20, 30, 40 років, означають, що вони можуть бути дуже сильними", – пояснив Зеленський.

Окремо президент України висловив занепокоєння через прагнення адміністрації Трампа укладати бізнесові та енергетичні угоди з Москвою. Зеленський вважає, що подібні домовленості можуть забезпечити Росії додаткові доходи для продовження війни проти України.

Він припустив, що після можливих домовленостей щодо нафтопродуктів США та Росія можуть перейти до інших енергетичних проєктів.

"Питання буде в тому, коли буде наступна угода? Можливо, це буде газ. Однозначно, це буде газ", - додав глава держави.

Президент також заявив, що зближення Вашингтона з Москвою може викликати невдоволення в самих Сполучених Штатах, адже американцям доведеться пояснювати, чому країна веде бізнес із державою, яка продовжує агресивну війну.

Президент назвав розкол між союзниками вигідним для Путіна

Зеленський також прокоментував заклики Трампа до його відставки. Він назвав такі заяви риторикою, яка, на його думку, не матиме позитивного ефекту для США, але може зіграти на користь Росії.

За словами Зеленського, конфлікти між Україною та США або між Європою та Сполученими Штатами допомагають російському керівництву зміцнювати внутрішню підтримку та створювати враження власних успіхів.

Водночас він наголосив, що Росія не перемагає у війні. За його оцінкою, перевага у військових технологіях, зокрема у сфері безпілотників, змінюється: в окремі періоди сильнішою є Україна, в інші – Росія. Президент визнав, що без американської підтримки Україні буде дуже складно продовжувати боротьбу.

Серед додаткових викликів Зеленський назвав вибори в європейських країнах протягом наступних 12 місяців, які можуть посилити позиції політичних сил, прихильних до Росії. Зокрема, коментуючи обіцянку французької ультраправої політикині Марін Ле Пен припинити фінансову допомогу Україні, він заявив, що Франція також зацікавлена в підтримці Києва.