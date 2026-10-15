Зеленський заявив, що не піде у відставку: “це моя відповідальність”

Він переконаний, що український народ на його боці і у нас є єдиний ворог – Росія.

Президент України Володимир Зеленський не має наміру йти у відставку.

Про це він сказав в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.

“Звичайно ні. Це моя відповідальність”, – сказав він.

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Президент додав, що деякі “великі хлопці” хочуть його змінити, бо він ніколи не визнає українську землю російською.

“Так, я реаліст і розумію, що люди важливіші за один чи два кілометри. Справа не в кілометрах, а в землі та домівках”, – сказав він.

Зеленський підкреслив, що провести вибори в умовах війни і постійних російських атак – неможливо. Він переконаний, що український народ на його боці і у нас є єдиний ворог – Росія. "А заміна мене – це рішення наших людей, а не Трампа чи Маска чи будь-кого іншого у світі", – додав Зеленський.

Він додав, що у разі обрання нового очільника країни – цей лідер чи лідерка буде захищати Україну, оскільки це наш дім.

“Як можна вчинити інакше? Хтось може робити це краще, хтось гірше, але він це робитиме так чи інакше”, – сказав Зеленський.