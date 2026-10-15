Зеленський заявив, що не піде у відставку: “це моя відповідальність”

Президент України Володимир Зеленський не має наміру йти у відставку.
Про це він сказав в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.
“Звичайно ні. Це моя відповідальність”, – сказав він.
Президент додав, що деякі “великі хлопці” хочуть його змінити, бо він ніколи не визнає українську землю російською.
“Так, я реаліст і розумію, що люди важливіші за один чи два кілометри. Справа не в кілометрах, а в землі та домівках”, – сказав він.
Зеленський підкреслив, що провести вибори в умовах війни і постійних російських атак – неможливо. Він переконаний, що український народ на його боці і у нас є єдиний ворог – Росія. "А заміна мене – це рішення наших людей, а не Трампа чи Маска чи будь-кого іншого у світі", – додав Зеленський.
Він додав, що у разі обрання нового очільника країни – цей лідер чи лідерка буде захищати Україну, оскільки це наш дім.
“Як можна вчинити інакше? Хтось може робити це краще, хтось гірше, але він це робитиме так чи інакше”, – сказав Зеленський.
- 10 жовтня глава Білого дому Дональд Трамп запропонував Україні "обрати нового лідера", який "зможе домовитися про завершення війни". Він стверджував, що Володимир Зеленський нібито неодноразово мав можливість укласти угоду, але не скористався нею.