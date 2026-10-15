Росіяни вдарили КАБами по Ізюму: є постраждалі

Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами (КАБ) по Ізюму на Харківщині. За попередніми даними, травм зазнали троє людей – дві жінки та чоловік.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше сім приватних будинків. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу.
Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.
- Упродовж минулої доби російські війська атакували Харків та 11 населених пунктів області ФАБами й дронами. Поранень зазнали дев’ятеро людей. У селі Сподобівка через вибух невідомого предмета загинув 42-річний чоловік, ще один підліток дістав поранення. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, автомобілі та електромережі.