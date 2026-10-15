Росіяни вдарили КАБами по Ізюму: є постраждалі

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Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами (КАБ) по Ізюму на Харківщині. За попередніми даними, травм зазнали троє людей – дві жінки та чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше сім приватних будинків. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу.

Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА