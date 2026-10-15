Головне за ніч та ранок четверга, 15 жовтня: обстріли Кропивницького, удари по Рівненщині, 260 боїв, атака на "Борисоглєбськ"

Нічні повітряні атаки , 260 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, ракетна атака на «Борисоглєбськ» .

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У Кропивницькому внаслідок російських обстрілів загинули троє людей, повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Спершу було відомо про одну жертву, але станом на 1:00 кількість загиблих зросла до трьох. Поранені ще шість людей. Пʼятеро з них перебувають в медичних закладах міста.

У ДСНС розповіли, що атака на область тривала десять годин. Вранці Райкович написав, що це була наймасованіша атака на Кіровоградщину від початку повномасштабного вторгнення. На території області було зафіксовано майже 360 ворожих БпЛА.

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Зафіксували влучання на 26 локаціях. Ворог цілеспрямовано бив по критичній інфраструктурі, транспортних підприємствах, логістичних об'єктах та житлових будинках.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 260 бойових зіткнень.

Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку - 35.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького, Грузького, Вільного та Молодецького.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1880 окупантів, 2 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 3 засоби ППО, 4 НРК. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 559 230 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

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Увечері 14 жовтня військовий аеродром «Борисоглєбськ» Збройних сил РФ перебував під ракетною атакою. Повідомлялося про вибухи і пожежу у Воронезькій області.

Унаслідок влучання на території аеродрому виникла масштабна пожежа.

Пізніше у фейсбуці Військово-морських сил повідомили, що в ніч на 15 жовтня українські оборонці знищили в Росії шість літаків Су-34М.

Аеродром "Борисоглєбськ" неодноразово потрапляв під атаку українських безпілотників.

У ніч на 15 жовтня російські війська у кілька хвиль атакували Рівненщину. Пошкоджені будинки, але люди цілі.

«Кілька хвиль повітряних атак пережило Рівне упродовж ночі», – розповів начальник ОВА Олександр Коваль.

В обласному центрі зазнали пошкоджень два будинки у приватному секторі. В одному з них загорілася покрівля. Пожежу ліквідували.

Електропостачання, що зникло у частині Рівненського району через обрив лінії електропередач, відновили.

У ніч на 15 жовтня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 з акваторії Чорного моря та 580 ударними БпЛА типу Shahed і «Гербера» та дронами-імітаторами. Била ними з напрямків Орла, Міллерова, Шаталова, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська в Росії і окупованих Донецька і Криму.

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За попередньою інформацією, захисники знешкодили 536 дронів, повідомили Повітряні сили.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях», – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває.

Київ 15 жовтня повертається до графіків відключень електроенергії. Енергетики змогли стабілізувати ситуацію після масованого обстрілу, який росіяни здійснили днем раніше.

Тепер аварійні вимкнення скасовано, повідомили в ДТЕК.

«Де подивитись графіки? У чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий"», – йдеться у повідомленні.

Також графік можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.

У ніч на 14 жовтня російська армія атакувала всі три столичні ТЕЦ та била по інших енергооб'єктах. Це призвело до знеструмлень близько 600 000 домівок по країні. У Києві були перебої також з водопостачанням.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times заявив, що Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах. Він також обурився через «небезпечне» припинення обміну розвідувальною інформацією зі США та одночасне послаблення роботи супутникового інтернету Starlink на тлі інтенсивних російських атак.

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«Блокування [ударів по НПЗ] знято. З нас досить», – заявив глава України.

Зеленський також розкритикував прагнення Вашингтона укладати ділові угоди з Москвою та очевидне захоплення президента США Дональда Трампа російським лідером Володимиром Путіним.

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