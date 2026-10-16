На Дніпропетровщині трьох поліцейських підозрюють у розбійному нападі

Трьох працівників поліції Дніпропетровщини підозрюють у організації та скоєнні розбійного нападу на мешканця Нікополя, щоб заволодіти його криптовалютою та готівкою.

Про це пишуть пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора.

Як йдеться у повідомленні ДБР, правоохоронці мали інформацію про мешканця Нікополя, який, за наявними у них даними, був причетний до розповсюдження наркотиків і психотрипів. Також їм стало відомо про 100 тисяч доларів США на його криптогаманці.

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«Після цього вони розробили план нападу та заздалегідь створили криптогаманець, на який планували переказати цифрові активи потерпілого. Близько опівночі 18 червня 2026 року двоє з підозрюваних у масках напали на чоловіка у Нікополі. Третій спільник координував їхні дії за допомогою засобів зв’язку», – розповіли у Бюро.

Зазначається, що нападники застосували до потерпілого сльозогінний газ та кілька разів стріляли із травматичної зброї у його бік. Після цього чоловіка наздогнали, одягли на нього кайданки та завдали численних ударів по голові, тулубу й ногах.

Погрожуючи зброєю та подальшим насильством, змусили потерпілого розблокувати мобільний телефон і отримали доступ до його криптогаманця. Звідти на заздалегідь підготовлений рахунок переказали криптовалюту в еквіваленті близько 51 тис. доларів США.

На цьому нападники не зупинилися. Під психологічним тиском чоловіка змусили зателефонувати матері та вимагати гроші за його звільнення. Побоюючись за життя сина, жінка передала нападникам понад 17 тис. доларів США. Загалом потерпілим завдано матеріальної шкоди на понад 3 млн грн.

Трьом працівникам поліції повідомили про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

Правоохоронців затримали. 14 жовтня підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 3 млн грн кожному. Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, причетні до розбійного нападу.