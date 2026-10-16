Росіяни влучили у приватний будинок у Запоріжжі

Росіяни знову влучили сьогодні у Запоріжжі у приватний будинок.
Про це повідомили у Запорізькій ОВА.
Відомо, що поранена 73-річна жінка. Їй надають необхідну допомогу.
Унаслідок ворожого удару частково зруйнований двоповерховий будинок. Пошкоджені також сусідній будинок і гаражі.
Як інформує співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, протягом минулої доби окупанти завдали 669 ударів по 48 населених пунктах регіону. Надійшло 78 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.