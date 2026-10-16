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Росіяни влучили у приватний будинок у Запоріжжі

Поранення отримала жінка.

Росіяни влучили у приватний будинок у Запоріжжі
Росіяни вдарили по приватному будинку у Запоріжжі

Росіяни знову влучили сьогодні у Запоріжжі у приватний будинок. 

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Відомо, що поранена 73-річна жінка. Їй надають необхідну допомогу.

Унаслідок ворожого удару частково зруйнований двоповерховий будинок. Пошкоджені також сусідній будинок і гаражі.

Як інформує співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, протягом минулої доби окупанти завдали 669 ударів по 48 населених пунктах регіону. Надійшло 78 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури. 

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