У Румунії шукають зниклих моряків після атаки на атнкер

У Румунії відновили пошуки зниклих безвісти моряків із судна, яке імовірно було атаковано трьома безпілотниками в Чорному морі в середу вранці. На борту було 12 членів екіпажу, але лише п'ятьох знайшли живими та доставили до лікарні округу Констанца.

Про це пише Digi24 та Bloomberg.

Пошукові операції зниклих безвісти моряків відновилися сьогодні вранці о 8:00. На пошук вирушив багатоцільовий корабель ISU Constanța.

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Румунська влада розпочала розслідування, щоб точно з'ясувати, що сталося біля узбережжя Чорного моря.

Президент країни Нікушор Дан у інтервʼю Bloomberg заявив, що імовірно до атака може бути причетна Росія.

За словами лідера Румунії, його держава, що має найдовший спільний кордон з Україною, наразі з’ясовує, чи справді російськими були безпілотники, які протягом останніх двох днів уразили два комерційні судна поблизу її територіальних вод.

«З технічного погляду ми наразі не можемо стверджувати, що це були росіяни. Але ми можемо сказати, що сотні безпілотників перетнули кордон із Румунією вздовж Дунаю з боку України. Значна їх частина містила російські компоненти», – зазначив президент.

Вчора у румунських водах Чорного моря зазнали атаки два судна. Із одного корабля зникли безвісти моряки.