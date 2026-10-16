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Росіяни всю ніч атакували Волиньську область: знеструмлено Луцьк, є поранені

Долю п'яти людей з'ясовують. 

Росіяни всю ніч атакували Волиньську область: знеструмлено Луцьк, є поранені
Фото: pixabay

Уночі 16 жовтня Волинську область безперервно атакували ворожі дрони. Ворог спрямував на область близько 20 БпЛА. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури.

Станом на 8 ранку без електропостачання залишалися 370 000 абонентів. Про це повідомив у Facebook голова ОВА Роман Романюк.

Знеструмлення спричинене падінням уламків на ЛЕП у Луцькій громаді. Через це були також перебої в водопостачанні. 

Секретар міської ради Луцька Андрій Разумовський повідомив, що місто залишилося без електропостачання. Повністю призупинено рух громадського транспорту. 

«У Маневичах постраждало приватне підприємство. Є двоє травмованих, доля ще 5-ти осіб поки не відома. У Луцьку постраждало підприємство з іноземними інвестиціями. Тут, на щастя, без постраждалих», – сказав Романюк.

Очільник адміністрації закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, триматися подалі ТЦ і місць скупчень людей.

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