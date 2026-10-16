Росіяни всю ніч атакували Волиньську область: знеструмлено Луцьк, є поранені

Уночі 16 жовтня Волинську область безперервно атакували ворожі дрони. Ворог спрямував на область близько 20 БпЛА. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури.
Станом на 8 ранку без електропостачання залишалися 370 000 абонентів. Про це повідомив у Facebook голова ОВА Роман Романюк.
Знеструмлення спричинене падінням уламків на ЛЕП у Луцькій громаді. Через це були також перебої в водопостачанні.
Секретар міської ради Луцька Андрій Разумовський повідомив, що місто залишилося без електропостачання. Повністю призупинено рух громадського транспорту.
«У Маневичах постраждало приватне підприємство. Є двоє травмованих, доля ще 5-ти осіб поки не відома. У Луцьку постраждало підприємство з іноземними інвестиціями. Тут, на щастя, без постраждалих», – сказав Романюк.
Очільник адміністрації закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, триматися подалі ТЦ і місць скупчень людей.
- Цього тижня Росія посилила атаки по західних областях України. 14 жовтня ворог вдарив по багатоповерхівці в Луцьку. Були загиблі та поранені.