На Волині попереджали про можливу загрозу викиду аміаку на підприємстві (оновлено)

Згодом місцева влада повідомила, що загрози викиду аміаку за межі пошкодженого підприємства на цей час не має.

У селищі Маневичі Волинської області, яке було під російською атакою, попереджали про можливу аварійну ситуацію на одному з місцевих підприємств, яка може призвести до викиду аміаку в атмосферу. Жителів закликали дотримуватися правил безпеки та стежити за офіційними повідомленнями.

Про це повідомив у Facebook Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

Згодом він уточнив, що станом на 11:00 загрози викиду аміаку за межі пошкодженого підприємства немає.

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"Життю та здоров'ю мешканців нічого не загрожує. Прошу усіх зберігати спокій та у разі повторної дронової атаки реагувати на тривогу та залишатися у безпеці" – написав селищний голова.

Як діяти в умовах витоку аміаку?

У разі витоку аміаку мешканцям необхідно негайно зайти до найближчого приміщення, щільно зачинити вікна й двері, перекрити вентиляційні отвори та вимкнути вентиляцію і кондиціонери, які подають повітря ззовні.

За можливості рекомендують залишатися на нижніх поверхах будівель. Для захисту органів дихання слід використовувати протигаз або, за його відсутності, вологу тканинну пов'язку.

Якщо буде оголошено евакуацію, необхідно рухатися визначеним маршрутом і виконувати вказівки рятувальників. Мешканців також закликали подбати про безпеку дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю, а також стежити за офіційними повідомленнями.

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