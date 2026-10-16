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Служба безпеки, ДБР та Національна поліція заблокували п’ять нових схем ухилення від мобілізації та військової служби, йдеться у пресрелізі СБУ.

Затримали 12 організаторів оборудок у різних регіонах України.

У Києві затримано трьох ділків, які за гроші оформлювали військовозобов’язаним фіктивну інвалідність.

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Для цього фігуранти залучили знайомих лікарів, які підробляли історії хвороб, результати обстежень і документи про стаціонарне лікування клієнтів. Правоохоронці затримали організаторів злочину «на гарячому» під час отримання грошей за фейкову виписку із шкірно-венерологічного відділення.

У Запоріжжі викрито лікаря-травматолога, завідувача реабілітаційного відділення та начальника рентген-кабінету, які ставили ухилянтам фейкові діагнози тяжких хвороб.

За даними слідства, організатор оборудки перебуває за кордоном, звідки підшукував “клієнтів” та координував лікарів, які вносили неправдиві дані до медичних документів.

У Запоріжжі викрили лікаря-травматолога

У Вінницькій області затримано трьох ділків, які організували канал нелегального виїзду чоловіків призовного віку до сусідньої країни.

Зловмисники власним транспортом доставляли ухилянтів до прикордоння та інструктували щодо подальшого переправлення через річку поза пунктами пропуску.

У Херсоні співробітники СБУ спільно з ДБР викрили таксиста, який в обхід блокпостів перевозив мобілізованих, які самовільно залишили військові частини.

Організатора схеми затримано на Одещині, коли він транспортував дезертирів, яким обіцяв показати “обхідний” шлях втечі до Євросоюзу.

На Сумщині викрито двох мешканців Шостки, які адміністрували Телеграм-канал для «зливу» маршрутів руху представників ТЦК та поліції у прикордонному районі. Цю інформацію фігуранти отримували від учасників спільноти, а потім публікували її з уточненими адресами і закликати до ухилення від призову.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене групою осіб або за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 1 ст. 369-2 (зловживання впливом);

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (пособництво у дезертирстві, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Організатору запорізької “схеми” повідомлено про підозру заочно.