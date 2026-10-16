Генштаб підтвердив ураження російської РЛС «Небо-У»

У ніч на 16 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України у районі населеного пункту Магри Краснодарського краю РФ уразили радіолокаційну станцію 55Ж6У «Небо-У».
У результаті в районі об’єкта виникла пожежа.
«Небо-У» – це далекобійна трикоординатна РЛС метрового діапазону. Станція призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет. Ураження таких засобів знижує спроможності противника контролювати повітряний простір і своєчасно виявляти повітряні цілі. Орієнтовна вартість станції – близько 100 млн доларів США.
Робота по ключових військових об'єктах російського агресора триває.
- У ніч на вчора в Росії вдалося знищити чотири літаки, і ще два - уразити.