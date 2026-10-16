У Краматорську російський дрон убив водія комунального підприємства

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У Краматорську Донецької області внаслідок російської атаки загинув водій комунального підприємства "Краматорське трамвайно-тролейбусне управління". Чоловік виконував свою роботу, забезпечуючи життєдіяльність міста.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

Удар російського безпілотника по комунальній техніці стався 15 жовтня, жертвою цього обстрілу став водій 1979 року народження.

У міській раді наголосили, що російські війська продовжують атакувати Краматорськ, зокрема комунальну техніку та людей, які забезпечують роботу міської інфраструктури.