У Краматорську російський дрон убив водія комунального підприємства

У Краматорську Донецької області внаслідок російської атаки загинув водій комунального підприємства "Краматорське трамвайно-тролейбусне управління". Чоловік виконував свою роботу, забезпечуючи життєдіяльність міста.
Про це повідомила Краматорська міська рада.
Удар російського безпілотника по комунальній техніці стався 15 жовтня, жертвою цього обстрілу став водій 1979 року народження.
У міській раді наголосили, що російські війська продовжують атакувати Краматорськ, зокрема комунальну техніку та людей, які забезпечують роботу міської інфраструктури.
- Раніше Донецька ОВА повідомляла, що за минулу добу російські війська вбили жителя Краматорська Донецької області, ще шестеро людей дістали поранення – троє у Краматорську та троє у Слов’янську.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в області 4420 людей і поранила 10 790. Ці дані не враховують загиблих і поранених у Маріуполі та Волновасі.