Бутенко: на початку жовтня майже 70% шкіл працювали очно

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко під час години запитань про уряду у ВР розповів, що цьогоріч навчання розпочали близько 3,4 мільйона дітей. Станом на початок жовтня майже 70% шкіл України працювали очно, понад. 19% - у змішаному форматі, а 11% - дистанційно.

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту.

«Через посилення ворожих атак заклади освіти змушені оперативно змінювати формати роботи. Це один із головних викликів для всієї системи освіти, і очікувати швидкого повернення до попередніх умов не доводиться. Тому ми звертаємося до народних депутатів, керівників обласних військових адміністрацій та управлінь освіти щодо спільного пошуку рішень. Міністерство освіти розробило чіткі алгоритми дій та сценарії для роботи в складних умовах», – сказав він.

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На Київщині 75% шкіл вже перейшли на змішаний формат із заздалегідь прогнозованими сценаріями. У Києві цей показник поки становить 16%, але МОН перебуває у діалозі із директорами шкіл та управліннями освіти.

Уряд ухвалив протокольне доручення керівникам ОВА щодо посилення контролю та адаптації освітнього процесу. Зокрема, йдеться про пошук і можливе використання приміщень в установах та організаціях, що розташовані поруч із навчальними закладами. Це дозволить розширити спроможність шкіл проводити навчання під час повітряних тривог.

За словами міністра, наразі 82% учнів і вихованців садків зараз охоплені укриттями. Але потрібно розділяти укриття для того, щоб укритись від ворожої атаки і укриття, щоб в ньому можна було продовжувати навчання. 42 відсотків шкіл може продовжувати навчання під час тривоги.

Минулого року було виділено 6 млрд грн для підтримки укриттів, і вперше 1 млрд – на дитячі садки. 131 проєкт почав роботу, 13 – завершено, а понад 40 – на етапі закінчення.