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Кабмін змінив правила шкільного навчання під час тривалих повітряних тривог

Якщо площа укриття не дає змоги провести всі уроки очно, пріоритет надаватимуть ключовим предметам.

Кабмін змінив правила шкільного навчання під час тривалих повітряних тривог
учні в укритті
Фото: EPA/UPG

Уряд ухвалив рішення щодо організації освітнього процесу в умовах постійних безпекових викликів. 

Як повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, громади мають опрацювати можливість використання додаткових облаштованих укриттів.

За словами глави уряду, кожна школа самостійно обиратиме модель навчання з огляду на безпекову ситуацію, місткість і стан захисних споруд. Уроки можуть проводити безпосередньо в класах, в укриттях або ж поєднувати очний та дистанційний формати. При цьому розклади занять мають бути гнучкими та прогнозованими, щоб батьки могли заздалегідь планувати свій день.

Якщо площа укриття не дає змоги провести всі уроки очно, пріоритет надаватимуть ключовим предметам: математиці, природничим наукам, мовно-літературним дисциплінам, а також громадянській та історичній галузям. Решту предметів за потреби викладатимуть дистанційно.

Захисні споруди шкіл, які працюють у звичайному режимі, мають бути повністю пристосовані для тривалого перебування дітей. Згідно з вимогами, там необхідно облаштувати навчальні місця, якісне освітлення, забезпечити резервне живлення, інтернет та належні санітарні умови, додав Корецький.

Міністерство освіти і науки щомісяця перевірятиме виконання цих норм. 

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