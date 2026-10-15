Росіяни двічі атакували складську будівлю в Києві

У Святошинському районі Києва внаслідок падіння російського безпілотника виникло загоряння в складській будівлі.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Він зазначив, що екстрені служби прямують на місце.
Пізніше міський голова також повідомив про повторне влучання в цю ж будівлю.
Як повідомлялося, сьогодні вранці Росія продовжила атакувати Київ дронами. В Печерському районі впали уламки. Станом на 15:40 кількість постраждалих зросла до семи.Троє поранених перебувають у міських лікарнях. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці та в амбулаторних умовах.