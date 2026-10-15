Росіяни двічі атакували складську будівлю в Києві

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У Святошинському районі Києва внаслідок падіння російського безпілотника виникло загоряння в складській будівлі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що екстрені служби прямують на місце.

Пізніше міський голова також повідомив про повторне влучання в цю ж будівлю.