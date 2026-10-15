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У Києві посадовців комунальних підприємств і підрядника підозрюють у розтраті 4,2 млн грн на ремонті доріг

Зловмисники використали неякісні матеріали і дописали в документи спецтехніку, яку насправді не залучали до робіт.

У Києві посадовців комунальних підприємств і підрядника підозрюють у розтраті 4,2 млн грн на ремонті доріг
фігуранти розслідування
Фото: поліція Києва

У Києві поліція викрила схему розтрати бюджетних коштів під час проведення дорожніх робіт.

Як ідеться на сайті столичного ГУНП, посадовці шляхово-експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд Солом'янського і Деснянського районів організували участь підприємств у тендерах на ремонт доріг із штучно завищеною вартістю робіт. Перемогу в конкурсі здобула фірма, керівник якої брав участь у злочинній схемі.

Надалі комунальники підписали з ним договори, а той виконав ремонт із використанням неякісних матеріалів і отримав за це завищену оплату. Крім того, у звітних документах фігуранти вказали спеціальну техніку, яку насправді взагалі не залучали до робіт. Експертизи підтвердили, що через ці дії з бюджету безпідставно витратили близько 4,2 млн грн.

Правоохоронці повідомили зловмисникам про підозру за внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, а також за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

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