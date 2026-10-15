Генштаб: втрати російської армії з початку року перевищили 350 тисяч військових

Від початку 2026 року російська армія втратила 350 260 військовослужбовців. Найбільших втрат за місяць окупанти зазнали у вересні – 46 230 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, кількість втрат російської армії зростала протягом року. Якщо в лютому йшлося про 26 090 військових, то в червні цей показник сягнув 39 290, а в липні – 42 860.
Щомісячні втрати російських військ у 2026 році:
- січень – 31 710;
- лютий – 26 090;
- березень – 31 960;
- квітень – 32 980;
- травень – 33 760;
- червень – 39 290;
- липень – 42 860;
- серпень – 42 020;
- вересень – 46 230.
Раніше Генштаб ЗСУ заявив про рекордні темпи знищення російських окупантів у зоні відповідальності угруповання військ "Азов". Станом на 12 жовтня, за три дні українські військові знешкодили понад тисячу загарбників, зокрема 702 – знищили. У Генштабі назвали ці показники одними з найвищих добових втрат противника.