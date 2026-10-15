«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: втрати російської армії з початку року перевищили 350 тисяч військових

Найбільших втрат за місяць окупанти зазнали у вересні – 46 230 осіб.

Генштаб: втрати російської армії з початку року перевищили 350 тисяч військових
Ілюстративне фото
Фото: vgolos.ua

Від початку 2026 року російська армія втратила 350 260 військовослужбовців. Найбільших втрат за місяць окупанти зазнали у вересні – 46 230 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, кількість втрат російської армії зростала протягом року. Якщо в лютому йшлося про 26 090 військових, то в червні цей показник сягнув 39 290, а в липні – 42 860.

Щомісячні втрати російських військ у 2026 році:

  • січень – 31 710;
  • лютий – 26 090;
  • березень – 31 960;
  • квітень – 32 980;
  • травень – 33 760;
  • червень – 39 290;
  • липень – 42 860;
  • серпень – 42 020;
  • вересень – 46 230.

Раніше Генштаб ЗСУ заявив про рекордні темпи знищення російських окупантів у зоні відповідальності угруповання військ "Азов". Станом на 12 жовтня, за три дні українські військові знешкодили понад тисячу загарбників, зокрема 702 – знищили. У Генштабі назвали ці показники одними з найвищих добових втрат противника.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies