Генштаб: втрати російської армії з початку року перевищили 350 тисяч військових

Від початку 2026 року російська армія втратила 350 260 військовослужбовців. Найбільших втрат за місяць окупанти зазнали у вересні – 46 230 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, кількість втрат російської армії зростала протягом року. Якщо в лютому йшлося про 26 090 військових, то в червні цей показник сягнув 39 290, а в липні – 42 860.

Щомісячні втрати російських військ у 2026 році:

січень – 31 710;

лютий – 26 090;

березень – 31 960;

квітень – 32 980;

травень – 33 760;

червень – 39 290;

липень – 42 860;

серпень – 42 020;

вересень – 46 230.

Раніше Генштаб ЗСУ заявив про рекордні темпи знищення російських окупантів у зоні відповідальності угруповання військ "Азов". Станом на 12 жовтня, за три дні українські військові знешкодили понад тисячу загарбників, зокрема 702 – знищили. У Генштабі назвали ці показники одними з найвищих добових втрат противника.