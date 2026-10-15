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Північна Корея заявила про випробування крилатих ракет, які запускають з підводних човнів

Випробування відбулися в акваторії біля східного узбережжя Корейського півострова.

Північна Корея заявила про випробування крилатих ракет, які запускають з підводних човнів
Фото: EPA/UPG

Північна Корея заявила про проведення випробувальних пусків крилатих ракет, призначених для запуску з підводних човнів, повідомляє DW.

За повідомленнями державних медіа КНДР, випробування відбулися в акваторії біля східного узбережжя Корейського півострова.

ЗМІ охарактеризували цю зброю як стратегічну, що натякає на намір оснастити її ядерними боєголовками.

Водночас у повідомленні не уточнюється, чи здійснювалися пуски зі справжнього підводного човна, чи з підводної випробувальної платформи.

Північна Корея активно працює над створенням сучасних підводних човнів – носіїв ракет, а також розробляє як балістичні, так і крилаті ракети.

Останніми тижнями Пхеньян випробував різноманітні види озброєнь, щоб посилити свій військовий стримувальний потенціал проти Сполучених Штатів і Південної Кореї. Проте вважається, що КНДР наразі не ввела в експлуатацію сучасний підводний човен, здатний запускати ракети.

  • Кілька днів тому лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав новий музей оборонної промисловості, де представили міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-20, здатну досягти території США. Демонстрація відбулася на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливу зустріч з Кімом під час запланованого візиту до Азії.
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