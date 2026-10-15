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Північна Корея та Китай відкрили міст на кордоні між країнами

Відкриття мосту є черговим свідченням потепління відносин між Пекіном і Пхеньяном. 

Північна Корея та Китай відкрили міст на кордоні між країнами
Будівництво вантового мосту завершили ще у 2014 році
Фото: Picture alliance

Китай і Північна Корея офіційно відкрили сьогодні свій найважливіший пункт пропуску на сухопутному кордоні, повідомляє DW.

Китайське державне інформагентство “Сіньхуа” написало, що відбулася церемонія відкриття нового мосту через річку Ялуцзян. Міст має пожвавити торгівлю між країнами після років напружених відносин і перебоїв у сполученні.

Будівництво вантового мосту було завершено у 2014 році, проте досі він не використовувався через відсутність під’їзних шляхів з боку Північної Кореї.

Відкриття також відклалося через пандемію COVID-19, що спонукала Північну Корею закрити свої кордони. Залізничне сполучення між цими східноазійськими сусідами відновилося лише в березні – вперше за шість років. 

Додамо, Пхеньян водночас досі не відновив видачу туристичних віз громадянам Китаю, які раніше становили більшість іноземних відвідувачів країни.

Відкриття мосту є черговим свідченням потепління відносин між Пекіном і Пхеньяном. За останній рік лідери цих країн провели дві зустрічі на найвищому рівні.

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