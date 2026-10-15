Лідери Євросоюзу сьогодні зберуться на саміт у Брюсселі. Говоритимуть про Україну, гібридні атаки в Європі і бюджет

У Брюсселі 15-16 жовтня відбудеться саміт лідерів Євросоюзу. Вони зосередяться на економічних викликах, зокрема цінах на енергоносії, повідомили в Єврораді. dpa пише, що очну участь у саміті візьме президент Володимир Зеленський.

Однією з головних тем буде наступний семирічний бюджет ЄС. Також йтиметься про підтримку України, російські гібридні атаки в Європі, питання міграції і ситуації на Близькому Сході.

«Україна залишається ключовим пріоритетом для ЄС. На зустрічі лідери обговорять подальшу підтримку України, зокрема операційні потреби її критичної інфраструктури напередодні зими. У контексті розширення ЄС лідери також підсумують прогрес України на шляху до вступу в ЄС», – розповіли в Єврораді.

Учора український президент перебував із візитом у Великій Британії. З безпекових міркувань Україна рідко анонсує міжнародні візити.