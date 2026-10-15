На саміті ЄС сьогодні обговорять довгостроковий бюджет блоку на 2 трильйони євро

Планується визначити основні пріоритети Євросоюзу на період із 2028 по 2034 рік, зокрема у сфері оборони та питаннях міграції.

У Брюсселі сьогодні стартує саміт Європейської ради, на якому лідери країн ЄС обговорюватимуть довгостроковий бюджет блоку, повідомляє France24.

Йдеться про бюджет обсягом майже 2 трильйони євро, який визначить основні пріоритети ЄС на період із 2028 по 2034 рік – від сільського господарства до оборони, від конкурентоспроможності до питань міграції.

Лідери мають домовитися про те, який обсяг коштів виділити фермерам, скільки витратити на оборону, як підвищити конкурентоспроможність економіки порівняно зі США та Китаєм, а також чи варто спрямовувати європейські кошти на створення в Африці центрів для прийому мігрантів, які повертаються додому.

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Ірландія, яка наразі головує в ЄС, представила нову пропозицію, що ляже в основу переговорів і передбачає скорочення загального обсягу бюджету приблизно на 140 мільярдів євро.

Домовленостей хочуть досягти домовленості до Різдва. Існує побоювання, що подальші переговори можуть бути зірвані в разі успіху євроскептиків на виборах у різних країнах ЄС, зокрема у Франції. Зазначимо, лідерка президентських перегонів у Франції, представниця ультраправих Марін Ле Пен, пропонує суттєво скоротити внесок країни до бюджету ЄС.

France24 додає, що країни блоку у бюджетному питанні можна поділити на три групи. Німеччина очолює групу “ощадливих”, до неї також входять Нідерланди та Швеція. Вони наполягають на скороченні витрат на кілька сотень мільярдів євро.

Франція виступає проти масштабного урізання бюджету й вважає, що Європі потрібні більші фінансові ресурси, аби впоратися зі зростаючими викликами.

У третьому таборі є прихильники “політики згуртованості” (Friends of Cohesion), які вимагають збільшення фінансування, зокрема для підтримки сільського господарства та регіонального розвитку.

Якщо угоди не вдасться досягти до того, як у Франції у квітні та травні відбудуться вибори, це означатиме, що складні переговори доведеться починати заново влітку.

Зараз переговори очолює голова Європейської ради Антоніу Кошта. Наприкінці листопада також відбудеться позачергова зустріч, покликана допомогти узгодити бюджет ЄС.