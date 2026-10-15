Два судна затонули в районі Ормузької протоки після влучання снарядів

Контейнеровоз і балкер затонули поблизу Ормузької протоки протягом останніх 24 годин після влучання снарядів унаслідок двох окремих інцидентів.

Як пише Reuters, про це повідомили в середу представники морської галузі.

За останні 10 днів кількість атак у районі цієї водної артерії різко зросла. Іран заявляє, що посилює удари у відповідь на блокаду своїх портів з боку США та жорсткіші санкції, запроваджені минулого місяця.

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Затонув контейнеровоз GFS Pride під прапором Сінгапуру, який проходив протокою у вівторок. Судно зазнало пошкоджень, на борту виникла пожежа, після чого воно затонуло. Усі 21 член екіпажу були успішно евакуйовані. Повідомлень про постраждалих немає.

Також затонув балкер Cape Dao під прапором Антигуа і Барбуди поблизу протоки. Це сталося через кілька тижнів після того, як 23 вересня судно зазнало влучання снаряда, свідчать дані Міжнародної морської організації (IMO) - агентства ООН з питань судноплавства. За словами джерел у морській галузі, на цьому судні один член екіпажу загинув, а решту моряків евакуювали одразу після атаки.

Згідно з аналізом даних IMO про аварії та інциденти, GFS Pride і Cape Dao стали другим і третім суднами, що затонули від початку війни між США та Іраном, яка розпочалася 28 лютого.

Іран дедалі частіше застосовує нові тактики проти суден, що проходять протокою, прагнучи підтримувати високі ціни на нафту та вплинути на проміжні вибори до Конгресу США. Про це Reuters повідомили двоє високопоставлених іранських посадовців.

Різке загострення загроз для комерційного судноплавства в Ормузькій протоці та навколо неї викликало дедалі більше занепокоєння щодо безпеки цього морського маршруту. До початку війни через нього проходила приблизно п’ята частина світової торгівлі нафтою та скрапленим природним газом.

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого Тегеран намагається посилити контроль над протокою, обмежуючи рух суден, щоб отримати важелі впливу на Вашингтон.

Хоча Іран і США зосереджували свої атаки переважно на танкерах, під удар також потрапляли вантажні судна та контейнеровози: деякі з них були пошкоджені настільки, що втратили можливість рухатися, або затонули.