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Військові США у відставці закликають скасувати пряму трансляцію розстрілу: це варварське зловживання владою

72 американські генерали, адмірали та інші високопоставлені військові у відставці звернулися до президента, уряду та представників у Конгресі з відповідним листом.

Військові США у відставці закликають скасувати пряму трансляцію розстрілу: це варварське зловживання владою
Фото: EPA/UPG

Група з 72 американських генералів, адміралів та інших високопоставлених військових у відставці закликає уряд США скасувати плани щодо прямої трансляції страти через розстріл, повідомляє BBC.

“Ми просимо президента, наших представників у Конгресі та співгромадян вжити заходів, щоб запобігти цьому варварському зловживанню владою”, – йдеться в їхньому листі. 

Автори також зазначають, що пряма трансляція перетворить масового вбивцю на “мученика”.

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Минулого тижня Пентагон оголосив, що публічно транслюватиме страту Нідала Хасана, призначену на 3 грудня. Хасан – військовий психіатр, який застрелив 13 неозброєних американських військовослужбовців на військовій базі Форт-Худ.

Цей план розкритикували як законодавці від обох партій, так і релігійні лідери.

Минулого тижня президент Дональд Трамп заявив, що “цілком”. підтримує ідею прямої трансляції. Проте, за інформацією CBS News, деякі представники адміністрації тепер виступають проти цього. 

У відкритому листі, оприлюдненому в середу, колишні воєначальники, серед яких 45 генералів, 12 адміралів і кілька колишніх головних військових юристів, заявили, що не виступають проти самого виконання смертного кари.

Водночас вони стверджують, що публічна страта суперечитиме положенням Конституції США, які забороняють жорстокі та незвичні покарання, і перетворить те, що має бути “урочистим і серйозним актом правосуддя”, на “карнавал для втіхи вуаєристів і глядачів”.

“Подібна експлуататорська трансляція, що принижує людську гідність, заплямує честь як військових, які її здійснюють, так і нації, яка це дозволяє”, – пишуть автори листа.

“Вороги нашої країни використають це, щоб розпалювати ненависть і завдавати шкоди американським військовим та громадянам у майбутньому; до того ж це гарантує, що Хасан стане “мучеником” за свій напад і вбивство товаришів по службі”, – додали військові.

Серед тих, хто підписав лист, – представники різних родів військ, зокрема й офіцери, які вийшли у відставку під час першого терміну Трампа. Дехто з них також брав участь у війнах в Іраку та Афганістані.

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