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Ізраїль не виводитиме війська з буферних зон Лівану та Сирії

Перебування військ Ізраїлю в цих країнах викликає осуд міжнародних спостерігачів.

Ізраїль не виводитиме війська з буферних зон Лівану та Сирії
Ізраїльські війська у Лівані
Фото: EPA/UPG

 Ізраїльські війська не будуть виводити сили з буферних зон на території Лівану та Сирії.

Про це заявив Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, передає "Мілітарний".

Він зазначив, що військова присутність Ізраїлю має на меті захистити жителів Галілеї та Голанських висот від загроз із боку джихадистських угруповань.

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Операції у південному Лівані є продовженням сухопутної кампанії Ізраїлю, розпочатої восени 2024 року проти угруповання «Хезболла».

Метою створення буферної зони вздовж «Блакитної лінії» було відтіснення підрозділів «Хезболли» та нейтралізація їхньої інфраструктури.

Присутність ізраїльської армії в Сирії пов’язана з просуванням за межі Голанських висот, окупованих Ізраїлем ще у 1967 році, після повалення режиму Башара Асада у грудні 2024 року.

Перебування військ Ізраїлю в Лівані та Сирії викликає осуд цих країн і міжнародних спостерігачів через порушення суверенітету та резолюцій ООН. Сусідні країни вимагають виведення ізраїльських сил через ризик дестабілізації регіону.

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