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У Росії заявили про пожежу на Рязанському НПЗ

У Міноборони заявили, що знешкодили 166 дронів. 

У Росії заявили про пожежу на Рязанському НПЗ
Рязанський НПЗ, ілюстративне фото
Фото: Exilenova+

У Росії заявили, що начебто через атаку дронів сталася пожежа на території Разянського нафтопереробного заводу. 

Губернатора Рязанської області Павла Малкова цитує видання Astra

За його словами, завод начебто був під масованою атакою дронів. 

Раніше в Рязані скасували заняття у школах та дитячих садках. 

У Міноборони РФ поскаржилося, що протягом минулої ночі черговими силами ППО начебто перехоплено та знищено 166 дронів літакового типу над територіями Білгородської, Брянської, Курської, Тульської, Рязанської, Орловської, Липецької, Воронезької, Нижегородської, Тамбовської, Ростовської та Ростовської областей, Московських районів.

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