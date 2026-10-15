Каллас заявила, що атаки України на російські нафтопереробні заводи є самообороною

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас назвала українські удари по російських нафтопереробних заводах законним засобом припинення російської агресивної війни. За її словами, найшвидший спосіб зупинити такі удари – завершити війну.

Як сказала вона в інтерв’ю Euronews, що, якщо поглянути на міжнародне право, то очевидно, що такі удари по нафтопереробних заводах є самообороною, адже саме звідти надходять кошти на війну.

Ці заяви пролунали після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість щодо постачання Росією понад 300 тисяч тонн дизельного пального на тлі глобальної енергетичної кризи. Згодом Трамп оголосив про «енергетичне перемир’я», за умовами якого Росія та Україна мали припинити атаки на енергетичну інфраструктуру одна одної.

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«Якщо подивитися на ситуацію загалом, то більшість коштів на фінансування цієї війни надходить від продажу нафти. Саме тому Україна також атакує ці об’єкти [нафтопереробні заводи], тоді як Росія б’є по енергетичній інфраструктурі всередині України, щоб завдати українцям якомога більше страждань прийдешньої зими», – заявила політикиня.

Водночас вона наголосила, що у війні є чітко визначені агресор і жертва. На її думку, США мають приєднатися до європейців і чинити тиск на Росію, а не на Україну. ЄС і надалі підтримуватиме Київ, який не капітулював.

Україна суттєво активізувала кампанію проти російської нафтової інфраструктури. За даними Міністерства оборони України, лише у вересні було уражено 12 великих нафтопереробних заводів.

За інформацією Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), станом на кінець серпня українських атак безпілотників уникнули лише п’ять із 32 найбільших російських нафтопереробних заводів. Деякі підприємства від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році зазнавали ударів до 15 разів.

Володимир Зеленський у інтервʼю заявив, що Київ відновить удари по російських нафтопереробних заводах. Він звинуватив Вашингтон у призупиненні обміну розвідувальними даними та порушенні роботи супутникового інтернету Starlink на тлі посилення російських атак на Україну. Президент підтвердив, що на прохання Вашингтона Україна на три дні припинила удари по російських енергетичних об’єктах. Водночас Москва продовжувала атакувати українську інфраструктуру та вбивати мирних жителів.

За словами Зеленського, представники США також попередили українських колег, що обмін розвідувальними даними буде припинено, якщо Київ не зупинить удари. Однак подальші перебої в обміні інформацією пояснювали технічною проблемою.

Зеленський також відкинув припущення, що перебої в роботі Starlink були випадковими.