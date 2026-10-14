Гончаренка виключили з фракції «Євросолідарність»

Мандату через це він не втратить.

Народного депутата Олексія Гончаренка офіційно виключили зі складу фракції «Євросолідарність». Про відповідне рішення на засіданні 14 жовтня оголосив перший віцеспікер.

Гончаренко є мажоритарником, тож виключення з фракції не призведе до втрати мандату. Він балотувався за виборчим округом 137 в Одеській області.

«Мене виключили з фракції Європейська Солідарність. Про це зараз оголосили з трибуни Ради. Дякую колегам за 12 років роботи. Ми разом змогли добитись великих змін в Україні і продовжим працювати для України», – прокоментував політик.

Членом партії Гончаренко не був. Входить до складу бюджетного комітету ВР.

Рішення виключити Гончаренка «ЄС» ухвалила після його заяв про необхідність піти на поступки Росії. Зокрема, ініціювати зняття санкцій проти її енергетики в обмін на припинення російських ударів по портах і енергооб'єктах.

Він писав про це в соцмережах та опублікував у колонці на УП. При цьому політик вважав, що закликів до капітуляції в його тезах не було. У фракції зазначили, що не можуть продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності.