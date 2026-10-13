Рада Євросоюзу відкрила для України ще два кластери у переговорах про вступ

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Під час міжурядової конференції Україна-ЄС у Люксембурзі Рада Євросоюзу ухвалила рішення про відкриття двох нових переговорних блоків.

Міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн оголосив про початок роботи над другим кластером, який охоплює питання внутрішнього ринку, і третім кластером, що присвячений конкурентоспроможності та інклюзивному зростанню, передає «Європейська правда».

Ірландський посадовець наголосив, що Євросоюз закликає Україну продовжувати подальші реформи, зосередившись першочергово на базовому кластері «Основи».