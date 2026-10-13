Рада Євросоюзу відкрила для України ще два кластери у переговорах про вступ

Під час міжурядової конференції Україна-ЄС у Люксембурзі Рада Євросоюзу ухвалила рішення про відкриття двох нових переговорних блоків.
Міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн оголосив про початок роботи над другим кластером, який охоплює питання внутрішнього ринку, і третім кластером, що присвячений конкурентоспроможності та інклюзивному зростанню, передає «Європейська правда».
Ірландський посадовець наголосив, що Євросоюз закликає Україну продовжувати подальші реформи, зосередившись першочергово на базовому кластері «Основи».
- У вечірньому відеозверненні того ж дня Володимир Зеленський повідомляв, що Україна також відкриває два кластери і що «до кінця року ми маємо відкрити всі шість переговорних кластерів, це наш план, і це – пріоритет».
- Раніше стало відомо, що Угорщина зняла вето на відкриття другого та третього переговорних кластерів.