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Рада Євросоюзу відкрила для України ще два кластери у переговорах про вступ

Євросоюз закликає Україну продовжувати інші реформи.

Рада Євросоюзу відкрила для України ще два кластери у переговорах про вступ
прапори ЄС і України
Фото: EPA/UPG

Під час міжурядової конференції Україна-ЄС у Люксембурзі Рада Євросоюзу ухвалила рішення про відкриття двох нових переговорних блоків. 

Міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн оголосив про початок роботи над другим кластером, який охоплює питання внутрішнього ринку, і третім кластером, що присвячений конкурентоспроможності та інклюзивному зростанню, передає «Європейська правда».

Ірландський посадовець наголосив, що Євросоюз закликає Україну продовжувати подальші реформи, зосередившись першочергово на базовому кластері «Основи».

  • У вечірньому відеозверненні того ж дня Володимир Зеленський повідомляв, що Україна також відкриває два кластери і що «до кінця року ми маємо відкрити всі шість переговорних кластерів, це наш план, і це – пріоритет».
  • Раніше стало відомо, що Угорщина зняла вето на відкриття другого та третього переговорних кластерів.
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