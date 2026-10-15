Німецький віцеканцлер розкритикував спроби CША відновити позиції Росії на світовій арені

Ларс Клінгбайль заявив, що перемовини доречні, але у жодному разі "не повинні відбуватися за рахунок українців або через їхні голови – як і через голову президента Зеленського".

Німецький віцеканцлер Ларс Клінгбайль розкритикував спроби Вашингтона відновити позиції Росії на світовій арені, пише Bloomberg.

“Я з великим занепокоєнням спостерігаю за цим процесом зближення. Спроби вдавати, ніби Росія повертається до складу G20 як повноправний учасник і знову сідає за стіл переговорів – цього не допущу ні я, ні інші європейці”, – заявив Клінгбайль сьогодні у Бангкоку.

Клінгбайль, який також обіймає посаду міністра фінансів Німеччини, заявив, що Берлін і європейці твердо стоять на боці України.

“Переговори – це завжди доречно, але дозвольте мені чітко наголосити: вони в жодному разі не повинні відбуватися за рахунок українців або через їхні голови – як і через голову президента Зеленського”, – додав він.

Клінгбайль виступив після зустрічі керівників фінансових відомств країн “Групи двадцяти”. Цього року в цьому об’єднанні головують США, хоча міністр фінансів Скотт Бессент до Таїланду не поїхав.