Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
ГоловнаСвіт

Німецький віцеканцлер розкритикував спроби CША відновити позиції Росії на світовій арені

Ларс Клінгбайль заявив, що перемовини доречні, але у жодному разі "не повинні відбуватися за рахунок українців або через їхні голови – як і через голову президента Зеленського".

Німецький віцеканцлер розкритикував спроби CША відновити позиції Росії на світовій арені
Німецький віцеканцлер, міністр фінансів Ларс Клінгбайль
Фото: EPA/UPG

Німецький віцеканцлер Ларс Клінгбайль розкритикував спроби Вашингтона відновити позиції Росії на світовій арені, пише Bloomberg.

“Я з великим занепокоєнням спостерігаю за цим процесом зближення. Спроби вдавати, ніби Росія повертається до складу G20 як повноправний учасник і знову сідає за стіл переговорів – цього не допущу ні я, ні інші європейці”, – заявив Клінгбайль сьогодні у Бангкоку.

Клінгбайль, який також обіймає посаду міністра фінансів Німеччини, заявив, що Берлін і європейці твердо стоять на боці України.

“Переговори – це завжди доречно, але дозвольте мені чітко наголосити: вони в жодному разі не повинні відбуватися за рахунок українців або через їхні голови – як і через голову президента Зеленського”, – додав він.

Клінгбайль виступив після зустрічі керівників фінансових відомств країн “Групи двадцяти”. Цього року в цьому об’єднанні головують США, хоча міністр фінансів Скотт Бессент до Таїланду не поїхав.

  • Минулого тижня президент Дональд Трамп повідомив, що працює спільно з російським лідером Володимиром Путіним над виведенням російських запасів дизельного пального на світові ринки. Цей крок, який фактично скасовує багаторічні санкції, спрямований на зниження цін на пальне напередодні проміжних виборів у США. 
  • Трамп також вимагав від президента України Володимира Зеленського припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, а також натякнув, що тому варто було б подумати про відставку з посади президента.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies