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У Ватикані повідомили про стан папи Лева XIV після операції через рак легені

Понтифік уже почав ходити палатою та нормально харчуватися.

У Ватикані повідомили про стан папи Лева XIV після операції через рак легені
Папа Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Лев XIV відновлюється після операції з видалення частини правої легені через рак. Понтифік уже почав ходити палатою та нормально харчуватися. Результати післяопераційних обстежень відповідають очікуваним.

Про це повідомляє Reuters.

71-річному понтифіку провели операцію 13 жовтня. Втручання тривало близько 90 хвилин і минуло без ускладнень. Лікарі видалили нижню частку правої легені, щоб усунути уражені раком тканини. 

У Лева XIV діагностували аденокарциному легені – найпоширеніший тип раку цього органа. Ватикан не повідомив, чи поширилося захворювання на лімфатичні вузли.

У Ватикані очікують, що Папа залишатиметься в лікарні близько тижня. Усі його публічні заходи скасували до 20 жовтня.

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